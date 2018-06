publié le 21/06/2018 à 12:50

Direction le Maroc et plus précisément à Marrakech. C'est à cet endroit qu'a lieu la 8ème édition du "Marrakech du rire", ce festival dédié à l’humour crée par Jamel Debbouze. Cette année, l'événement a pris une dimension encore plus importante avec notamment la venue de nombreuses équipes de films.



C'est en effet le fruit d’un partenariat noué dans une toute autre ambiance météo, sous la neige de l’Alpe d’Huez. Le festival du film de comédie et celui de Jamel se sont rapprochés et cette année, de nombreux films qui avaient fait l’événement en janvier dernier en Isère ont fait le déplacement dans la médina de la ville rouge. Après huit ans d'existence, le "Marrakech du rire" est devenu grand sous les yeux de son créateur, Jamel Debouzze. "Je l'ai vu évoluer dans le cœur des artistes", confie l'humoriste. "Je suis de plus en plus sollicité par mes copains pour faire partie de cette aventure".

M6 diffusera à nouveau le gala (enregistré ce vendredi et samedi) le 5 juillet prochain avec une affiche encore exceptionnelle : Ahmed Sylla, Malik Bentahla, Kev Adams, Camille Lellouche et d'autres invités surprises.