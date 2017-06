Marie Drucker et Barbara Schulz dans A La Bonne Heure

publié le 19/06/2017 à 10:31

Le mardi 20 juin, à 23h15 sur France 2, Marie Drucker revient avec un nouveau numéro de Retour aux sources. Après Sonia Rolland la semaine passée, ce sera au tour de Barbara Schulz de partir à la recherche de son histoire familiale.

Le "Retour aux sources" de Barbara Schulz avec Marie Drucker sur France 2

Marie Drucker est de retour ! Après un an d'absence, l'ex-présentatrice du JT revient sur France 2, avec un numéro inédit de Retour aux sources, une émission dans laquelle des célébrités enquêtent sur leurs ancêtres.



Le mardi 13 juin, Marie Drucker consacrait un épisode à Miss france 2000, Sonia Rolland. Mardi prochain, elle proposera un nouveau volet avec, cette fois, la comédienne Barbara Schulz.

Au-delà de la quête généalogique individuelle d’une personnalité, Retour aux sources est plus largement l’occasion de réaffirmer le respect de la diversité de nos origines, qu’elles soient nationales, culturelles, ethniques ou religieuses. La France est, par essence, un pays de mixité. Cette identité plurielle fait la richesse de notre pays et il est utile de rappeler que les stars que nous aimons ont, parmi leurs ancêtres, des Espagnols ou des Algériens, des Ukrainiens ou des Camerounais, des Turcs ou des Vietnamiens ! Savoir d’où nous venons pour comprendre qui nous sommes : pour Retour aux sources, c’est autant une promesse qu’un véritable credo.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



IMPORTANT : le spectacle de Régis Mailhot initialement prévu le 19 mai au Splendid de Lille dans le cadre du festival Rire en mai est reporté au 9 décembre. Les places achetées pour le 19 mai restent valables.



"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

