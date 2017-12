Mariah Carey et les lieux saints dans La Curiosité

publié le 18/12/2017 à 19:45

Première partie : La success story de Mariah Carey

Star mondiale depuis le début des années 90, elle défraye régulièrement la chronique…en mal, et parfois en bien ! La plus grande pop star de l'histoire, c'est même le titre que certains ont donné à Mariah Carey.

On vous raconte le phénomène Mariah Carey avec Simon Clair, journalistes au magazine Society.



Deuxième partie : Les lieux saints partagés

C'est un voyage inédit et passionnant nous attend, on part découvrir les lieux saints partagés, ces lieux où se côtoient et discutent plusieurs religions. Nous irons notamment visiter la grotte d’Elie à Haïfa, la Synagogue de Ghriba à Djerba, Notre Dame d’Afrique à Alger et aussi la chapelle des 7 saints à Vieux-Marché en Bretagne !

Notre guide est l’ethnologue et directeur de recherches au CNRS Dionigi Albera.

à voir : L'exposition Les lieux saints partagés jusqu'au 21 janvier, au Musée national de l'histoire de l'immigration, palais de la Porte Dorée, Paris 12e.

Les lieux saints partagés