Marcela Iacub sort les griffes

publié le 02/06/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête dont la voix vaut tous les Viagra.

…Marcela Iacub



Une Grosse Tête qu'on surnomme le jacuzzi parce qu'il fait beaucoup de bulles.

… Philippe Geluck



Une Grosse Tête qui va pouvoir reprendre le nom du TGV : Trouvaille à Grande Vitesse.

…Laurent Baffie



Une Grosse Tête qui fait rire les auditeurs sauf ceux inscrits pour gagner 300 euros.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête qui n’a pas passé 6 mois dans l’espace mais qui en prend beaucoup quand même.

… Bernard Mabille



Une Grosse Tête qui trouve que Mabille a des faux-airs de Loana.

… Steevy Boulay



