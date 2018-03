Marc Simoncini dans A La Bonne Heure

publié le 12/03/2018 à 12:30

A 55 ans, Marc Simoncini, grande figure du web français, publie La vie choisie, ses mémoires, aux éditions Grasset. A cent à l’heure, avec un humour décapant et un style personnel, il entraîne le lecteur dans les couloirs du temps et les coulisses d’un parcours étonnant.



"Une vie choisie" de Marc Simoncini (Grasset)

"Je ne suis pas un très bon programmeur, j’ai trop d’idées, je vais trop vite, je ne suis pas concentré, pas efficace et pas organisé". Ainsi se décrit celui qui a pourtant fondé le site de rencontres le plus célèbre d’Europe, Meetic, et que ses jeunes admirateurs surnomment le "serial entrepreneur". Il est vrai que la réussite de Marc Simoncini n’est pas une success story traditionnelle : elle repose sur son culot, sa liberté de ton et de jugement, son esprit visionnaire et son inconscience providentielle.

Des chantiers du BTP où il commence à travailler à la salle de billard où il installe ses premiers bureaux pour se lancer dans l’aventure Minitel, de 3615 GAY à Meetic en passant par la création de iFrance, de son enfance marseillaise au building new-yorkais où il rachètera son principal concurrent, il dit tout, et on peine à y croire. Comment il s’est construit en se fiant à son intuition, comment il a osé créer le premier site de rencontres payant alors qu’internet était encore le royaume du gratuit, la frénésie des roadshows pour lever des fonds et les nuits sans dormir pour boucler les négociations, les coups durs et les échecs sans lesquels il n’y a pas de succès, les victoires inespérées sans lesquelles il n’y a plus d’aventure.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 17 Mars à Claye-Souilly

- 23 Mars à Plougonvelin

- 24 Mars à Ergué-Gabéric

- 30 Mars à Marseille



