Marc Levy dans A La Bonne Heure

publié le 16/05/2017 à 10:54

Il est l'auteur français le plus lu dans le monde ! Après plus de 40 millions de livres vendus dont 2 millions en France rien qu'en 2016, Marc Levy vient de publier son 18ème roman. Intitulé La dernière des Stanfield, l’œuvre a été imprimée à 350.000 exemplaires.



"La dernière des Stanfield" de Marc Levy (Robert Laffont)

Avec La dernière des Stanfield, l'écrivain fait entrer ses nombreux lecteurs dans une histoire qui s'articule autour d’un secret de famille révélé dans une lettre anonyme. Le livre couvre trois périodes différentes (2016, les années 80 et la Seconde Guerre mondiale), mais également trois pays (la banlieue de Londres et l'Angleterre, les États-Unis et Baltimore, Québec, avec d'autres décors également).

La dernière des Stanfield de Marc Lévy chez Robert Laffont/Versilio, est disponible depuis le 20 avril 2017.

Synopsis

Eleanor-Rigby est journaliste au magazine National Geographic, elle vit à Londres. Un matin, en rentrant de voyage, elle reçoit une lettre anonyme lui apprenant que sa mère a eu un passé criminel. George-Harrison est ébéniste, il vit dans les Cantons-de-l'Est au Québec. Un matin, il reçoit une lettre anonyme accusant sa mère des mêmes faits. Eleanor-Rigby et George-Harrison ne se connaissent pas. L'auteur des lettres leur donne à chacun rendez-vous dans un bar de pêcheurs sur le port de Baltimore. Quel est le lien qui les unit ? Quel crime leurs mères ont-elles commis ? Qui est le corbeau et quelles sont ses intentions ?

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Joëlle Goron, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.

"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande