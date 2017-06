Maïtena Biraben dans A La Bonne Heure

publié le 08/06/2017 à 10:50

Maïtena Biraben a publié Légumes - Ils vont vous surprendre, aux éditions Marabout. Avec ce livre, l'ancienne présentatrice de Canal+ donne des conseils pour manger vert tous les jours.

Avec Légumes : ils vont vous surprendre, l'animatrice télé vous propose près d'une centaine de recettes de légumes par saison, pour tous les jours, pour des cures, pour des apéros, pour des petits dîners, concoctées avec le chef basque Pierre Etchemaït

Des recettes classiques et originales twistées par Maïtena Biraben, fan de cuisine et qui mange "presque" végétarien. Des recettes du monde entier pour changer un peu des poireaux vinaigrette.



De l’humour, de l’expérience, et un seul crédo, vous faire manger plus de légumes. Maïtena milite pour une cuisine de saison saine et pleine d’énergie.



