publié le 23/04/2018 à 13:00

à l'occasion de la visite du président Macron aux Etats-Unis, on vous invite dans le lieu le plus stratégique de la planète, l'un des plus secrets. Là, dans cette mythique Maison Blanche, on a déclenché des guerres, bouleversé le destin de millions de gens, organisé mille coups tordus...

Nicole Bacharan, historienne, spécialiste des Etats-Unis, nous fait visiter les lieux.



à lire : Les secrets de la Maison Blanche co-écrit avec Dominique Simonnet, paru aux éditions Perrin







Les secrets de la Maison Blanche

