Mai 68 et Etienne Daho dans La Curiosité

publié le 12/01/2018 à 13:00

Première partie : La révolution de Mai 68

Mai 68, où comment un mouvement étudiant s’est transformé en grève générale, paralysant le pays et menaçant l’autorité du général de Gaulle…

On revit mai 68 avec l’un de ses acteurs, le journaliste Serge July, cofondateur du quotidien Libération.



à lire : 68, année choc de Serge July et Patrick Mahé publié aux éditions Plon.

68, année choc

Deuxième partie : Portrait d'Etienne Daho

40 ans de carrière, des tubes qui nous caressent ou nous transpercent… Et pourtant on a l’impression de ne rien connaitre d’Etienne Daho.

On découvre l’enfance et les inspirations d'Etienne Daho avec le journaliste Christophe Conte.

à lire : Daho publié chez Flammarion



Daho

à voir : Daho l’aime Pop exposition à la Philharmonie de Paris du 5 décembre 2017 au 29 avril 2018

Daho l'aime Pop