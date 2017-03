Magie, mystère et surnaturel dans la Curiosité

publié le 08/03/2017 à 10:25

Partons à la découverte d’une science passionnante : la cryptozoologie, la science des animaux cachés, des animaux mystérieux !

Oui car nous n’avons pas encore découvert tous les animaux qui peuplent notre terre et nos océans....





Pour nous en dire plus, nous recevons le paléontologue Eric Buffetaut, directeur de recherche émérite au CNRS et qui publie dans la revue Éléphant, un article passionnant sur ce thème, c’est en partenariat avec RTL.



Nessie le monstre du Loch Ness Crédit : DR

> Télécharger LA CRYPTOZOOLOGIE Crédit Média : Thomas Hugues,Sidonie Bonnec | Durée : 20:20 | Date : 15/10/2016

Bienvenue en 2017 !

Et pour bien commencer, on se passionne pour l’astrologie...comment devient-on astrologue ? Que signifie notre signe ? En quoi les planètes ont-elles une influence ?

Toutes les réponses avec avec l’astrologue la plus célèbre de France : Christine Haas !

Horoscope 2017

> Télécharger ASTROLOGIE..CH.HAAS Crédit Média : Thomas Hugues,Sidonie Bonnec | Durée : 22:49 | Date : 02/01/2017