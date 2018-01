Madonna et anecdotes érotiques dans La Curiosité

Madonna et Stevie Wonder pendant les Billboard Music Awards 2016

Première partie : Portrait de Madonna

La Madone aura 60 ans en août prochain ! Et pour fêter cela, la star de la pop a annoncé une nouvelle série de concerts pour 2018...

Avec Eric Jeanjean, on retrace la saga Madonna, une star hors-norme propulsée sur le devant de la scène en 1984 avec le titre "Like a Virgin". Une star qui aime la provocation, le scandale mais aussi une star engagée et un modèle de liberté pour de nombreuses femmes... De la petite culotte aux baisers avec Britney et Christina... On vous dit tout dans La Curiosité !

> Madonna - Like A Prayer (Official Music Video)

Deuxième partie : Anecdotes érotiques pour briller en société

Des histoires pour faire monter la température sous la couette…il y a l’homme qui a le plus grand pénis du monde, les services secrets britanniques qui utilisent le sperme comme encre invisible, l’invention du vibromasseur pour calmer l’hystérie supposée des femmes...le tout raconté par le journaliste Frede Royer.

à lire : 50 drôles anecdotes érotiques pour faire monter la température sous les couettes paru chez First éditions

50 drôles anecdotes érotiques pour faire monter la température sous les couettes