Rendez-vous sur la page facebook d'Allo Bouvard Le week-end de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.

Jean-Pierre Raffarin s'entretien avec Philippe Bouvard autour du livre auquel il a participé et don til signe la préface "Le Monde à l'Horizon 2050".

Jean-Philippe questionne Philippe Bouvard sur la possible allergie d' Emmanuel Macron envers les journalistes . Viens ensuite Claude , qui souhaite connaître les placements hasardeux à éviter. Olivier conclue ces entretiens par une question technique : le slip est-il ringard ?

Macron est-il allergique aux journalistes ?

REPLAY - Programme du jour : Macron et les journalistes, les placements hasardeux et le retour en force du slip ! Et en fin d'émission, entretien exceptionnel avec Jean-Pierre Raffarin, ex-Premier Ministre.

