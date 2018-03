Louise Bourgoin dans A La Bonne Heure

publié le 21/03/2018 à 12:30

Les dents, pipi et au lit, c'est le titre de la nouvelle comédie avec Louise Bourgoin et Arnaud Ducret. Le réalisateur, Emmanuel Gillibert, a eu l'idée du film à partir d'un événement personnel. Tout comme le protagoniste de l'histoire, le metteur en scène a été lui-même un célibataire endurci et fêtard qui s'est retrouvé à vivre avec une personne et ses deux enfants. Le lon métrage sortira au cinéma le 28 mars prochain.

"Les dents, pipi et au lit" d'Emmanuel Gillibert, avec Louise Bourgoin

L'histoire : Antoine (Arnaud Ducret) est un célibataire endurci, fêtard et séducteur. Il vit dans un magnifique appartement Parisien avec Thomas, son colocataire, où les soirées arrosées battent leur plein toutes les semaines. Lorsque Thomas part vivre à Los Angeles, il trouve à Antoine un nouveau colocataire pour le remplacer... « Jeanne (Louise Bourgoin), 1m70, yeux bleus ». Si la description fait saliver Antoine, il ne sait pas encore que la charmante Jeanne n’emménage pas seule… Mais accompagnée de ses deux enfants : Théo, 8 ans, et Lou, 5 ans ! Antoine, qui est loin d’être un papa poule, va goûter bien malgré lui aux joies de la vie de famille…

> "Les dents, pipi et au lit" - Bande-annonce

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 23 Mars à Plougonvelin

- 30 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

