Louis De Funes et football dans La Curiosité

publié le 16/02/2018 à 12:00

Première partie : Portrait de Louis De Funes

Il y a 35 ans, en janvier 1983, disparaissait l'un des acteurs comiques les plus célèbres du cinéma français et le champion incontesté du box-office français des années 60-70, attirant plus de cent cinquante millions de spectateurs dans les salles: Louis de Funès. Incroyablement populaire, il faisait la pluie et le beau temps sur le cinéma français et imposa son personnage de français impulsif, râleur, au franc-parler parfois dévastateur.



Bertrand Dicale nous brosse le portrait de Louis De Funès, acteur de génie.



à lire : Louis de Funès, grimaces et gloire publié aux éditions Grasset



Louis de Funès, grimaces et gloire

Deuxième partie : Les club de formation des footballeurs

Comment sont recrutés et formés les futurs footballeurs professionnels ?

Quel est le quotidien de ces jeunes adolescents pensionnaires des centres de formations ?

Sont-ils assurés d'intégrer les plus grands clubs ?



Mathieu Bideau, directeur du recrutement au centre de formation du FC Nantes nous explique comment poussent les graines de footballeurs !



à lire : Je veux devenir footballeur professionnel publié chez @mphora



Je veux devenir footballeur professionnel