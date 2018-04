Lio dans A La Bonne Heure

publié le 03/04/2018 à 13:00

Le 30 mars dernier, Lio a publié Lio canta Caymmi, son nouvel album. Une réinterprétation d’un des plus importants chanteurs de la musique populaire brésilienne : Dorival Caymmi ! Il s'agit du premier album en portugais de la chanteuse.

"Lio Canta Caymmi", le nouvel album de Lio

Adulé dans son pays, Dorival Caymmi, disparu en 2008, est l'un des chanteurs et compositeurs les plus importants de l'histoire de la musique populaire brésilienne. Des figures majeures telles que João Gilberto, Gilberto Gil ou Caetano Veloso l'ont porté aux nues et ont revendiqué son influence haut et fort.



Le parolier Jacques Duvall (Alain Chamfort, Jane Birkin, Dani) a conçu ce projet d'album dans lequel son éternelle complice Lio interprète douze chansons de Dorival Caymmi. Les œuvres du maître bahianais y sont revisitées, grâce aux arrangements du musicien français Christophe Vandeputte et à la lecture qu'en donne l'interprète de Banana Split. Fans du dessinateur Loustal, Lio et Jacques Duvall lui ont demandé d'illustrer le projet par un dessin original, qui en orne la pochette. É doce morrer no mar, est le premier extrait de l’album.

> Lio (feat. Jacques Duvall) - "E´ doce morrer no mar"

