Lino Ventura et neurologie dans La Curiosité

publié le 20/10/2017 à 13:15

Première partie : Portrait de Lino Ventura

C’est l’histoire d’un homme qui n’y croyait pas trop… et pourtant quel acteur ! Lino Ventura, il est mort il y a 30 ans et l’on vous dévoile la face B de son destin, avec le journaliste de cinéma Philippe Durant.



à lire : Lino Ventura publié chez First Document



Lino Ventura

Deuxième partie : Petits tracas neurologiques

On se chatouille, on hoquette, on les mains moites et les pieds poites, on rougi et on ressent cette impression troublante de "déjà vu". Ces petits tracas ont tous une explication scientifique et c'est le neurologue Laurent Vercueil qui nous éclaire.

à lire : Chatouilles et autres petits tracas neurologiques publié aux éditions Belin.



Chatouilles et autres petits tracas neurologiques