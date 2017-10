publié le 26/10/2017 à 09:49

Elle sera sur les Champs-Élysées le 22 novembre pour donner le coup d'envoi des illuminations de Noël. Lily-Rose Depp a été choisie pour inaugurer la cérémonie et allumer les étoiles de l'avenue parisienne aux côtés de la maire de Paris, Anne Hidalgo, le 22 novembre à 18 heures 45, informe Le Parisien. La fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp succède ainsi au judoka Teddy Riner.



Le choix de Lily-Rose Depp est un "choix moins formel qu'en 2016", a déclaré Jean-Noël Reinhardt, le président du comité des Champs-Élysées, dans des propos rapportés par Le Parisien. "Nous avons mis l'accent sur la jeunesse pour montrer que les Champs restent glamour. Cela montre aussi le rayonnement international des Champs, de par la double influence américaine et française de Lily-Rose Depp", a expliqué Jean-Noël Reinhardt.

Un million d'étoiles

L'actrice de La Danseuse et Planétarium ne sera pas seule le 22 novembre prochain. Elle sera accompagnée de deux enfants parrainés par l'association "Petits Princes", qui vient en aide aux mineurs atteints de leucémies, cancers et maladies génétiques. Un million de points d'éclairage doivent être installés en prévision du 22 novembre et des fêtes de Noël. Tous brilleront chaque jour entre 17 heures et 2 heures du matin et ce jusqu'au 8 janvier prochain.