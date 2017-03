Lieux et Voyages dans la Curiosité

publié le 08/03/2017 à 10:23

Dans la Curiosité, on voyage... On parcourt le grand ouest américain à la découverte des villes fantômes, souvenirs de la conquête de l’ouest américain et de la ruée vers l’or. Nos guides, Francis Zégut et Philippe Gloaguen, fondateur de l'indispensable Guide du Routard, nous embarquent en musique sur les routes de Californie ou d'Arizona à la découverte de ces ghostowns que sont Bodie, Calico, Bagdad et Clemenceau.



Découvrez le nouvel opus de Francis Zegut, notre confrère de RTL 2, Hitz Road volume 2 by Zegut, une compilation de 71 titres réunis en quatre CD.



Hitz Road by Zegut 2

On part à la découverte d’un pays si petit et si grand par son histoire, Stéphane Bern va nous faire découvrir la terre de son enfance, le grand duché de Luxembourg.

Au menu, des vignes, des forêts, des châteaux bien sûr et des légendes qui font frissonner !

Stéphane Bern est l'auteur du livre Mon Luxembourg qui paraît aux éditions Flammarion.

Mon Luxembourg

