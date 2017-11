Les week-ends de Steevy sont passionnants

publié le 06/11/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui est la plus drôle des filles de la Rochelle.

…Valérie Mairesse



Une Grosse Tête qui arrose ses fleurs de Lys pour faire repousser la Monarchie dans son jardin.

…Steevy Boulay



Une Grosse Tête qui vit football, qui mange football, qui dort football et qui divorce football.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête qui peut donner une bonne réponse et la contester en même temps.

…François Rollin



Une Grosse Tête qui prouve qu'il n'a pas que du pinard dans le carafon.

…Jean-Jacques Peroni



Une Grosse Tête sans qui l'association de défense des dames du 1 rang n'aurait pas vu le jour.

…Pierre Bénichou

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !