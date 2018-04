publié le 17/04/2018 à 13:05

L’ordre du temple a-t-il réellement disparu ? Et avec lui son fameux trésor ? La malédiction lancée par le dernier grand maître sur le bûcher doit-elle être prise au sérieux ? Les templiers sont-ils les ancêtres des francs-maçons ?

L'historien Xavier Helary fait la part des choses entre fantasmes et réalité.





à lire : Les Templiers - Leur faux trésor, leur vraie puissance publié chez First dans la collection Dossiers interdits de l'Histoire.

Les Templiers - Leur faux trésor, leur vraie puissance