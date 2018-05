Les sens des végétaux

publié le 22/05/2018 à 13:00

L'équipe de la Curiosité est en vadrouille et c'est dans le cadre magnifique du Château de Chaumont sur Loire que Chantal Colleu-Dumond, directrice du château et du Festival International des Jardins, nous accueille.



à cette occasion, on se pose plein de questions sur les plantes ! Nous savons désormais qu'elles communiquent entre elles. Mais que pouvons-nous dire de leur vie sensorielle ? Est-ce que les plantes voient, entendent ou sentent ? Ressentent-elles la douleur ? Est-ce qu’elles dorment ? Le naturaliste Marc Giraud nous fait découvrir la vie palpitante des plantes qui nous entourent.

à lire : Fleurs et arbres en bord de chemin paru chez Delachaux et Niestlé



Fleurs et arbres en bord de chemin

à voir : Le Festival International des Jardins jusqu’au 4 novembre au Domaine de Chaumont sur Loire. L’édition 2018 est consacrée au Jardins de la pensée, en partenariat avec RTL.



Les jardins de la pensée



















































































