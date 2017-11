Les secrets de Khéops et Netflix dans La Curiosité

publié le 14/11/2017 à 13:00

Première partie : Les derniers secrets de la pyramide de Khéops

Depuis 4500 ans elle fascine, mais quels secrets abrite la pyramide de Khéops ? On vous propose un voyage inédit, fascinant dans ses entrailles avec Mehdi Tayoubi, co-directeur de la mission Scan Pyramids.





à voir : Khéops : mystérieuses découvertes le 28 novembre à 20h50 sur France 5.



Deuxième partie : Les stratégies Netflix

Ces séries cartonnent : Narcos, House of cards, Starnger Things…derrière ces succès mondiaux, un nouveau géant de la télé, Netflix. Quelle est cette petite chaîne qui monte et produit aujourd'hui des films, des séries suivies par des millions de personnes à travers le monde ?

On vous le fait découvrir avec Laurent Marsick.