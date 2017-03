Les sciences du crime dans la Curiosité

publié le 16/03/2017 à 19:40

Les sciences du crime

La gendarmerie découvre en moyenne deux cadavres par jour, plus de 700 par an…que fait-elle en-suite ? comment les enquêtes se déroulent-elles ? Pour répondre à ces questions nous recevons la capitaine Elinor Boularand et le colonel Patrick Touron, directeur de l’Institut de criminologie de la Gendarmerie Nationale.



L'exposition Les sciences du crime est à découvrir jusqu'au 17 avril au Musée de la Gendarmerie Nationale à Melun.

Voyage au Svalbard

Chiens de traîneaux, glaciers, ours blancs...on embarque immédiatement pour une contrée froide et lointaine, l’Arctique plus précisément au Svalbard, cet archipel norvégien au cœur du réchauffement climatique.

Ce soir notre guide est Leila Milano du Parisien Magazine/Aujourd’hui en France.



Le réveil de la nature

Ca y est, le printemps est de retour et on s’est demandé ce qui se passait pour les animaux et les plantes en cette magnifique saison.

Comment fonctionnent les parades amoureuses ? Les plantes ont-elles une conscience ? Ou encore que faire pour son jardin ? Marc Giraud nous raconte tout sur le réveil de la nature !

Marc Giraud est l'auteur de Fleurs et arbres en bord du chemin paru chez Delachaux et Niestlé

et du livre La nature au fil des saisons paru chez Allary

