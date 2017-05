Les premiers jours des Présidents dans la Curiosité

publié le 18/05/2017 à 19:26

De De Gaulle à Macron, les 1ers jours des Présidents

Depuis dimanche, l’Elysée a un nouveau locataire, c’est Emmanuel Macron !

Après l’excitation de la passation de pouvoir et de l’investiture, le nouveau président de la République, doit s’installer dans sa nouvelle maison, ce n’est pas une simple formalité mais déjà l’expression de son pouvoir,

C’est le journaliste Denis Jeambar du Parisien Magazine/ Aujourd’hui en France en partenariat avec RTL qui décrypte pour nous ces premiers instants.

L'article les premiers jours d’un président est à lire dans le Parisien Magazine/ Aujourd’hui en France dès demain.

Le Parisien Magazine du vendredi 18 mai 2017

La mafia de la tomate

On en a tous dans notre placard, du concentré de tomates, du ketchup ou une sauce provençale toute prête…mais comment imaginer comment ces produits sont composés, et qui tire les fils d’un business mondial florissant ?

On va vous révéler le rôle des mafias dans le marché de la tomate industrielle.

Le journaliste Jean-Baptiste Malet nous embarque dans mon un tour du monde qui va nous mener dans en Chine, en Italie, mais aussi dans le Vaucluse.

Jean-Baptiste Malet est l'auteur du livre L’Empire de l’or rouge publié chez Fayard.



L'Empire de l'or rouge

Chasse au trésor

on vous invite à une nouvelle chasse au trésor, quelque part en France ont été enterrées des pièces d’or et d’argent et des pierres précieuses d’une valeur de 50 000 euros … Pour y accéder il faut résoudre 11 énigmes redoutables. On vous plonge dans l’univers des chasses aux trésors avec Julien Alvarez, fondateur des éditions du Trésor.

à lire A la recherche du trésor perdu perdu paru aux éditions du trésor.

A la recherche du trésor