Les plus grosses fortunes de France dans la Curiosité

publié le 28/06/2017 à 18:00

Qui sont les Français les plus riches ?

Vous entendez parfois leur nom, vous les associez à de grandes marques ou parfois à quelques scandales… Qui sont les plus grandes fortunes de France? Comment se sont-elles façonnées ?

C’est le thème du numéro spécial du magazine Challenges,la grand reporter Gaëlle Mack et le Chef du service « Finances Privées » Eric Tréguier vous présentent les plus grandes fortunes de France.

Challenges spécial Fortunes de France 2017. Famille Bolloré.

Insaisissables extraterrestres

A l’exception des romans et des films de science-fiction, les humains n’ont toujours pas trouvé d’extraterrestres. Pourquoi ? C’est la question que se pose Audrey Boehly journaliste pour le magazine Ça m’intéresse, en partenariat avec RTL.

ça m'intéresse juillet 2017

Héroïques maillots jaunes

Voici l’histoire du maillot jaune et de ceux qui l’ont porté.

A trois jours du départ du Tour de France, depuis Dusseldorf en Allemagne, on va commencer par une question toute simple : mais pourquoi est-il jaune ?

Pour nous apporter cette réponse (et toutes les autres !) nous recevons Claude Droussent, journaliste, grand spécialiste de cyclisme et auteur du livre Maillots jaunes, le Tour de France par ceux qui ont écrit sa légende publié aux éditions Gründ / First.

Maillots jaunes, le Tour de France par ceux qui ont écrit sa légende