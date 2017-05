Les neurones dans la Curiosité

publié le 09/05/2017 à 18:38

Nos précieux neurones

Nous en avons des milliards et ils sont essentiels au fonctionnement de notre cerveau....est-il vrai qu'à partir de 20 ans notre cerveau régresse et qu’on perd des neurones ? les nouvelles technologies sont-elles mauvaises pour nos neurones ?

Pour faire le point,nous recevons la journaliste Elena Sender du magazine Sciences et Avenir.

conseils pour se fabriquer des neurones à n’importe quel âge c’est le titre du dossier passionnant du magazine Sciences et Avenir à découvrir en partenariat avec RTL.

sciences et avenir mai 2017

Petits secrets Cannois

Découvrons les coulisses du Festival de Cannes juste avant sa 70ème édition...

Les caprices de star, les soirées incroyables, le marché du film, des palmes, des paillettes, des valises pleines de billets et même une actrice qui court en petite tenue dans le couloir d'un grand hôtel, à 4h du matin, tout nous est dévoilés par Carlos Gomez.

Carlos Gomez est l'auteur du livre Voir Cannes et survivre publié aux éditions l’Artilleur



Voir Cannes et survivre

Le gardien de Sainte-Hélène

On vous emmène au coeur de l’Atlantique, sur une île mythique qui a marqué notre Histoire : l’île de Sainte-Hélène.

Terre d’exil de Napoléon 1er, on vous fait découvrir son patrimoine historique, ses habitants et leur quotidien du bout du monde en compagnie de Michel Dancoisne-Martineau, conservateur des domaines Français de Sainte-Hélène et consul honoraire de France depuis 1987.

Michel Dancoisne-Martineau est l'auteur du livre Je suis le gardien du tombeau vide publié aux éditions Flammarion

Je suis le gardien du tombeau vide