Les jaguars et le Rhum dans La Curiosité

publié le 21/02/2018 à 12:00

Première partie : Les jaguars

Nous partons à la rencontre des Jaguars. Ces chasseurs implacables et experts dans l’art du camouflage font l’objet d’un documentaire présenté par la comédienne Muriel Robin et Chanee, fondateur de l’association Kalawei. T

ous deux sont partis au Brésil, dans la région du Pantanal sur les traces du félin, le plus grand prédateur d’Amérique latine, aujourd’hui menacé de disparition.





à voir : Le documentaire Muriel Robin et Chanee sur la terre des jaguars à découvrir lundi 26 février à 20h55 sur France 3.



Deuxième partie : Les secrets du rhum

Le rhum, c’est l’alcool blanc préféré des cocktails !

Vous allez découvrir le goût qu’il avait quand il a été inventé au 16ème siècle… Vous saurez comment le mojito, le daïquiri, ces cocktails sont nés… On vous donnera aussi les recettes idéales à consommer avec modération !

L'histoire du rhum nous est racontée par le journaliste et écrivain Patrick Mahé.

à lire : Culture Rhum paru aux éditions Chêne / EPA



Culture Rhum