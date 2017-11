Les Grosses Têtes voient double

publié le 07/11/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui comprend le sens de la 1 citation quand arrive l'invité mystère.

…Chantal Ladesou



Une Grosse Tête dont on reconnait la voix à la radio et les lunettes de soleil dans la rue.

… Philippe Manœuvre



Une Grosse Tête qui fait de la scène, de la télévision, du cinéma, de la radio et du jardinage, c'est vous dire s'il ratisse large.

… Elie Semoun



Une Grosse Tête qui chante comme il respire mais heureusement il respire mieux qu'il ne chante.

… Christophe Beaugrand



Une Grosse Tête qui publie ses petites annonces "Boule de geisha échangerait situation avec boule de pétanque pour s'aérer un peu".

…Laurent Baffie



Une Grosse Tête qui, quitte à avoir du vent dans les voiles, préfère la route du Rhum à la Transat Jacques Vabre.

…Jean-Jacques Peroni

Laurent Ruquier

