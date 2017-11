Les Grosses Têtes sous le charme de Chantal Ladesou

publié le 10/11/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui a un pied à la ville et un pied à la campagne autant vous dire que la banlieue est sous le charme.

… Karine Le Marchand



Une Grosse Tête qui parle sexe sur France 2 et qui cri "oh oui" sur RTL.

… Caroline Diament



Une Grosse Tête qui arrive à faire des réponses encore plus tordues que mes questions.

… Chantal Ladesou



Une Grosse Tête où qu'il soit qu'on voit exceptionnel.

… Bernard Mabille



Une Grosse Tête qui brille au cinéma, au théâtre et au niveau du crâne.

… Jean Benguigui



Une Grosse Tête avec qui il ne faut pas éloigner les enfants du poste, faut carrément les envoyer en vacances.

… Laurent Baffie

Chantal Ladesou dans Les Grosses Têtes Crédit : Jérôme Domine / SIPA Presse pour RTL

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !