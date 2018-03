Les Grosses Têtes s'essaient au téléphone rose

publié le 02/03/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête passionnée par l’Opéra et qui vient ici écouter Christophe Beaugrand chanter pour se dépayser… Roselyne Bachelot



Une Grosse Tête qui quand il chante n’a pas une tessiture de castra mais de casse-couille… Christophe Beaugrand



Une Grosse Tête qui pourrait cumuler des miles sur les questions parce qu’elle part souvent très loin de la bonne réponse

… Caroline Diament



Une Grosse Tête qui fait partie de la chtite famille du cinéma et de la grande famille de RTL …JeanFi Janssens



Une Grosse Tête qui en température ressentie est plus de Marseille que de Moscou… Titoff

Une Grosse Tête à la voix tellement sensuelle qu’il n’y a pas que les oreilles qui se tendent quand elle parle… Marcela Iacub



Laurent Ruquier

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !