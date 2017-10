Les Grosses Têtes retournent à l'école avec le professeur Ruquier

publié le 18/10/2017 à 18:00

Une Grosse Tête qui dans son nouvel album du Chat lui fait dire : "Je plains celui qui se réveille avec la tête dans le cul, particulièrement s'il est un cerf ou un caribou".

…Philippe Geluck



Une Grosse Tête qui reste une Reine de l'Info qu'aucune dauphine n'a jamais pu doubler.

…Christine Ockrent



Une Grosse Tête qui harcèle les agriculteurs pour qu'ils se marient.

… Karine Le Marchand



Une Grosse Tête dont on est sûr qu'il n'a jamais harcelé de comédienne.

... Steevy Boulay



Une Grosse Tête qui dans sa vie n'a harcelé que des andouillettes et des confits de canard

… Bernard Mabille



Une Grosse Tête dont la sœur pourrait dire son beau-frère m'harcèle.

…Pierre Bénichou

