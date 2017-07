Les Grosses Têtes prennent leurs quartiers d'été

publié le 03/07/2017 à 18:01

A partir d'aujourd'hui les Grosses Têtes se mettent à l'heure des vacances. Cela signifie deux heures d'émission avec la crème de ce qui est passé cette année. Donc accrochez-vous à vos zygomatiques et appréciez ; les fantasmes de Jean-Fi à l'hôtel. Le numéro de Pierre Bénichou avec ses "Bénichettes". Un duo improbable, Arielle Dombasle et Bernard Mabille dans "A toutes les filles que j'ai aimé avant". Un bon délire sur quelques nuances de Grey. Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes



Pierre Bénichou préfère les femmes du public Crédit : dailymotion