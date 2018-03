Les Grosses Têtes poussent la chansonette dans le Grand studio

publié le 21/03/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui est comme la SNCF, elle a du mal à fonctionner normalement.

… Chantal Ladesou



Une Grosse Tête qu’on peut appeler Félix, Bernard Morin, Edmond Batignole ou encore Adolpho Ramirez.

…Gérard Jugnot



Une Grosse Tête qui n'a rien d'endocrinien mais qui est très perturbateur.

… Laurent Baffie



Une Grosse Tête qui sait tellement de choses qu’on peut dire que c’est un « Cubi de connaissances ».

…Jean-Jacques Peroni



Une Grosse Tête dont le squelette remplacera un jour celui du cachalot du Jardin des plantes.

… Bernard Mabille

Une Grosse Tête sans qui on ne pouvait pas fermer le Grand Studio de la rue Bayard

…Fabrice

Laurent Ruquier

