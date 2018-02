Les grosses têtes parlent d'amour à l'occasion de la Saint-Valentin

publié le 14/02/2018 à 18:01

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui n’attend pas la Saint Valentin pour avoir l’accent de l’amour.

… Cristina Cordula



Une Grosse Tête avec qui on est obligé de mettre en place un standard téléphonique pour gérer les invitations à dîner pour la Saint Valentin.

… Karine Le Marchand



Une Grosse Tête qui préfère le 14 juillet au 14 février parce qu’il y a plus de mecs qui défilent.

… JeanFi Janssens



Une Grosse Tête qui va nous dire que pour la Saint Valentin, il faut offrir des places pour la tournée des Idoles.

…Christophe Dechavanne



Une Grosse Tête qui ce soir va regarder le match Real Madrid - Paris Saint Valentin.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête qui à la saint Valentin s’excuse auprès de nombreuses femmes, il ne peut pas être partout.

… Pierre Benichou





Laurent Ruquier. Crédit : Maxime Villalonga

