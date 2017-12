Les Grosses Têtes larguent les amarres

publié le 15/12/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui aujourd'hui vibre plus pour des voix dans un opéra que dans une urne… Roselyne Bachelot



Une Grosse Tête qui préfère voir maintenant Bachelot à terre que Cachalot en mer… Olivier de Kersauson



Une Grosse Tête plus souvent larguée que n'importe quelle amarre

… Chantal Ladesou



Une Grosse Tête qui a le pied marin, mais un seul sinon le bateau coule… Bernard Mabille



Une Grosse Tête qui parle sexe l'après-midi sur France 2, elle est consultante après avoir gagné pas mal de championnats

… Caroline Diament



Une Grosse Tête qu'on a plus souvent vu rentrer dans un studio de radio que chez lui… Pierre Bénichou

Olivier De Kersauson dans Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !