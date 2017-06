Les Grosses Têtes en plein délire

publié le 01/06/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui est la fille cachée que Jacqueline Maillan aurait pu avoir avec un lama.

… Isabelle Mergault



Une Grosse Tête dont les parents lui ont donné un prénom de lessive parce qu'ils savaient qu'elle n'allait pas en faire beaucoup.

… Arielle Dombasle

Une Grosse Tête chez qui les canards font "Point-Point".

… Frantz-Olivier Giesbert



Une Grosse Tête à cause de qui je prends deux fois plus de temps pour préparer l'émission pour essayer de trouver des questions auxquelles il ne répondra pas.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête qui anime le mur sur TF1 et fait tourner des chanteurs très mûrs à travers la France.

…Christophe Dechavanne



Une Grosse Tête qui s'est tapé plus de tournée que n'importe quel spectacle d'âge tendre.

… Jean-Jacques Peroni



Isabelle Mergault dans Les Grosses Têtes Crédit : SIPA Presse / RTL



Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !