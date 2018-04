Les Grosses Têtes en balade à Reims

publié le 13/04/2018 à 11:14

La présentation des Grosses Têtes



Une Grosse Tête qui contrairement à la cathédrale de Reims, n’a pas les « seins » à l’intérieur… Caroline Diament



Une Grosse Tête qui pourrait être sacré en cathédrale de Reims, roi des histoires drôles… Jean-Marie Bigard



Une Grosse Tête sur qui hier soir Jean-Marie Bigard a testé ses histoires drôles, donc ne soyez pas surpris si il rit moins que les autres … Philippe Manœuvre



Une Grosse Tête qui comme le champagne peut donner mal à la tête à trop forte dose…Christophe Beaugrand



Une Grosse Tête qui peut tenir deux heures debout sur scène et quatre heures assis à table… Bernard Mabille



Une Grosse Tête qui se demande si c’est ici que Leroy Merlin a été sacré … Steevy Boulay

Laurent Ruquier

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !