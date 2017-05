Les Grosses Têtes du 7 mai 2017

Best of 07/05/17

publié le 07/05/2017 à 18:00



Elie Semoun a des origines chinoises, écoutez vous comprendrez pourquoi...

Qu'est-ce que Pierre Bénichou a toujours dans sa voiture en prévision de ses conquêtes...

Les Grosses Têtes ne connaissaient pas le colonel Parker, et vous est ce que ça vous dit quelque chose ?

Quelle menace Chantal Ladessou profère-t-elle envers Olivier de Kersauson ?

L'auditrice fête son anniversaire avec les Grosses Têtes et Pierre Bénichou va lui porter son gâteau chez elle... enfin peut être.

Qu'est-ce qui rétrécie avec l'âge selon Pierre Bénichou ?

Marcela Iacub trouve Bernard Mabille charmant mais il est marié

Tout ces moments et bien d'autres dans ce best de la semaine des Grosses Têtes...