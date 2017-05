Les Grosses Têtes du 6 mai

Best of 06/05/17

Jean-Fi Jansens a une vision un peu spéciale des contes de fée et Olivier de Kersauson chante une chanson inspirée par le Petit Chaperon Rouge, ce qui donne l'idée aux Grosses Têtes de rejouer l'histoire mais vraiment à l'heure sauce.

Olivier de Kersauson se moque de Karine Le Marchand et de son émission "Le Bonheur est dans le pré", il se fait mouché par Elie Semoun et Karine...

Laurent Ruquier demande à Claude Sarraute de faire un triple saut périlleux arrière...

Sophie Davant a disparu quelques minutes avec Michel Drucker dans une des loges ce qui laisse supposer quelques histoires aux Grosses Têtes.... Et bien d'autres moments pour ce best de la semaine des Grosses Têtes