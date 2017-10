Les Grosses Têtes du 31 octobre 2017

publié le 31/10/2017 à 18:05

Bigard raconte des histoires dans lesquelles il intègre Arielle Dombasle. Arielle qui pousse la chansonnette en racontant une anecdote historique sur la chanson, et une fois qu'elle a terminé, elle s'aperçoit qu'elle s'est trompée de personnage.

Quand Laurent Ruquier fait gagner un four, les Grosses Têtes masculines se moquent, les féminines parlent de cuisine.

Quand on parle de mignonne, c'est étonnant mais c'est Caroline Diament qui trouve la réponse.

Quelle Grosse Tête montre qu'il est vraiment tintinophile en trouvant les trois pays où se déroulent les aventures de Tintin et le Sceptre d'Ottokar ? Ecoutez et vous le découvrirez, et en plus vous passerez un bon moment en écoutant ce meilleur des Grosses Têtes