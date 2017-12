Les Grosses Têtes du 31 décembre 2017

Best of 31/12/17

publié le 31/12/2017 à 18:00

En ce jour de réveillon révisez vos histoires drôles avec les Grosses spécial Histoires drôles. Il y a bien sûr les histoires pas toujours à mettre entre toutes les oreilles de Jean-Marie Bigard, qu'Arielle Dombasle ne comprend pas toujours du premier coup. Mais il y a aussi les autres Grosses Têtes qui à l'occasion se lance dans cet exercice périlleux. Laurent Baffie tient la comparaison avec Jean-Marie Bigard sur la délicatesse, Pierre Bénichou ce sont plutôt des histoires drôles couleurs sépia, et qui même quelquefois ne font pas rire les autres.

Tout cela et bien d'autres bons moments dans ce best de l'année des Grosses Têtes