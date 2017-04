Les Grosses Têtes du 30 avril 2017

Best of 30/04/17

publié le 30/04/2017 à 18:00

Le grand retour d'Olivier de Kersauson dans les Grosses Têtes et rencontre ainsi Jean Fi Jansens qui le trouve impressionnant et a bûché le sujet avant l'émission. Qui est depuis 42 ans à la télévision, mais dont le nom est inconnu par les Grosses Têtes. Cristina Cordula travaille sur un tutoriel pour son émission de M6 en même temps qu'elle participe aux Grosses Têtes. Une auditrice de Brest est au téléphone et Laurent Ruquier demande à Olivier de Kersauson de lui trouver du travail. Sylvie Testud, qui participe pour la première fois aux Grosses Têtes, répond à une question avant que Laurent Ruquier ait fini de la poser. Et encore plein d'autres meilleurs moments de la semaine dans cette émission du dimanche où l'on retrouve aussi Titoff, Bernard Mabille...