Les Grosses Têtes du 29 janvier 2017

par Laurent Ruquier publié le 29/01/2017 à 18:00

Moment culinaire dans les Grosses Têtes, Jean Fi donne la recette du gratin dauphinois et du rôti de boeuf à l'origina, alors prévoyez papier crayon pour bien noter. On va également découvrir le commerce très spécial de l'entreprise danoise dirigée par un certain Ole Schou. Pénélope étant à la mode cette semaine, les Grosses Têtes vont s'intéresser à l'une d'elle qui défaisait la nuit le travail qu'elle faisait le jour. Et puis cette semaine c'était l'anniversaire de Christophe Dechavanne, et Chantal Ladesou ne manque pas de lui fêter, et surprise la famille de Jean Fi était dans la salle, dont sa mère qui n'est pas vraiment le portrait qu'il en fait... Et bien d'autres moments inoubliables dans les meilleurs moments des Grosses Têtes de ce dimanche...