Les Grosses Têtes du 29 décembre 2017

Best of 29/12/17

publié le 29/12/2017 à 18:05

Philippe Geluck s'énerve sur Laurent Ruquier quand il lui explique la géographie de Bruxelles.

Une question sur le film "Marathon man", entraîne une digression des Grosses Têtes sur les dentistes et la peur que l'on peut en avoir, sauf pour Arielle Dombasle qui a plus peur de l'oculiste.

Quand on pose une question sur une phrase historique de Mac Mahon, Chantal Ledesou chante du Louane, mais finalement donne la bonne réponse, un vrai miracle.

JeanFi a aussi des talents culinaires et il donne sa recette du rôti à l'origina, c'est dire si c'est un fin cordon bleu.

Tout cela et bien d'autres bons moments dans ce best de l'année des Grosses Têtes