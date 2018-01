Les Grosses Têtes du 27 janvier 2018

Bes of 27/01/18

publié le 27/01/2018 à 18:00

Pour Chantal Ladesou, Jean Bart était un chevalier sur un hippocampe puisqu'il était corsaire.

Quelquefois les Grosses Têtes tombent sur un auditeur très enthousiaste comme Maxime cette semaine, qui a pour Grosse Tête préférée Pierre Bénichou, parce qu'il lui rappelle son grand-père, d'ailleurs il chante la Trompette.

Laurent Ruquier essaie de rapprocher Isabelle Mergault de Philippe Manoeuvre, mais ni l'un ni l'autre ne semble succomber au charme.

Bien sûr les Grosses Têtes ont rendu hommage à Paul Bocuse, surtout que Danièle Evenou a fait son retour dans l'émission et l'a bien connu.

Et retrouvez plein d'autres bons moments de la semaine, réécoutez ce best