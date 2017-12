Les Grosses Têtes du 27 décembre 2017

Best of 27/12/12

publié le 27/12/2017 à 18:05

Pierre Bénichou se lance dans une de ses grandes déclamations d'un poème, le problème est qu'il ne s'en souvient plus après les deux premiers vers.

Franz-Olivier Giesbert trouve Florian Gazan débraillé et demande à Cristina Cordula de s'en occuper, mais elle renonce parce qu'il y a des choses qui ne rentre pas dans le coco.

Isabelle Mergault veut se faire coacher par un auditeur, ce à quoi l'auditeur est prêt ce qui provoque quelques commentaires. Auditeur qui gagne un voyage mais ne peut donner le nom de la douce et tendre avec laquelle il devrait partir parce que le mari de celle-ci écoute l'émission.

Tout cela et bien d'autres bons moments dans ce best de l'année des Grosses Têtes