Les Grosses Têtes du 26 mars 2017

Best of 26/03/17

publié le 26/03/2017 à 18:00

Qui mangeait des quatre quarts en buvant des demis d'après Laurent Baffie ? Qu'est-ce qu'a regardé Valérie Mairesse le soir du débat, en trouvant que finalement c'était pareil ? Qui a eu des invités à interviewer qui refoulent du goulot et qui raconte une histoire qui choque Arielle Dombasle ? Qui a fait peur à Arielle Dombasle dans l'hôtel de Toulouse, où les Grosses Têtes se sont rendus pour les vingt ans de la Cité de l'Espace ? Quelle nouvelle Grosse Tête a publié des livres illustrés sur l'amour et la mort, et a un amant qui est un arbre ? Quelle Grosse Tête confond Victor Hugo et Emile Zola ? Avec qui Philippe Katerine a-t-il partagé une marmite quand ils ont enregistré ensemble un album ? Toutes ces questions et d'autres encore moins sérieuses avec les meilleurs moments de Grosses Têtes....