Les Grosses Têtes du 26 décembre 2017

publié le 26/12/2017 à 18:05

L'avis de Pierre Bénichou sur les guitares cela vaut le détour.

Savez vous ce qui peut parcourir 55 km ? Vous non, mais Florian Gazan lui trouve toujours la solution.

Steevy est assez étonnant par son côté vieille France, quand il parle des trésors nationaux on le sent vraiment concerné.

Quand on parle de dons de sperme, évidemment cela inspire les Grosses Têtes, on sent bien qu'elles ont réfléchi sur le sujet.

Et ce best permet de retrouver quelques Grosses Têtes trop rares et qui apporte leur patte à l'émission comme Sylvie Testud ou Géard Hernandez.

Tout cela et bien d'autres bons moments dans ce best de l'année des Grosses Têtes