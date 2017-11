Les Grosses Têtes du 25 novembre 2017

Best of 25/11/17

publié le 25/11/2017 à 18:00

Alors Steevie, c'est plus Fernandel ou Jean-Marc Barr ? Cela fait débat chez les Grosses Têtes.

Quand on demande le nom d'un footballeur, Chantal Ladesou répond d'abord Louison Bobet puis Madonna.

C'est le mec il est à l'hôtel... ainsi commence l'histoire de Jean-Marie Bigard, pour la suite, écoutez.

Une version d'Hugo pas frais, de Céline, quand une auditrice qui a ce prénom est au téléphone.

Steevy est étonnant, il donne une bonne réponse à une question politique actuelle et peut répondre deux minutes après Oncle Bens quand Laurent Ruquier demande le nom du meilleur de Tom Sawyer,

