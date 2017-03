Les Grosses Têtes du 25 mars 2017

Best of 25/03/17

publié le 25/03/2017 à 18:00

Pierre Bénichou a mis des couleurs et cela fait parler aux Grosses Têtes, polo jaune, jonquille d'après Jean-Fi . Bénichou demande à Stéphane Plaza de lui trouver un deux pièces sur la mer, mais pas trop cher, pas vraiment Saint-Tropez, qu'adore Chantal Ladesou qui en profite pour chanter la Madrague. Une nouvelle recrue dans les Grosses Têtes, le très illuminé Philppe katerine qui est en plus conseillé par Arielle Dombasle, c'est dire. Philippe Katerine fait des reprises de chansons françaises, leur donnant un nouveau visage quelquefois fois même révolutionnaire, comme pour "Un lapin" de Chantal Goya. Arielle Dombasle fait une blague salasse qui passe presque inaperçue. Chantal Ladesou croit connaître une auditrice, mais non... Et plein d'autres moments de délire avec les meilleurs moments de Grosses Têtes.